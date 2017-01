Vrea şi el în clubul tăticilor cu opt copii

Vrea și el în clubul tăticilor cu opt copii

Ştire online publicată Vineri, 13 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul britanic Rod Stewart a declarat recent că speră să intre în curând în „clubul tăticilor cu opt copii”, din care fac parte și Mel Gibson și Jon Gosselin, informează accesshollywood.com. În vârstă de 64 de ani, cântărețul britanic a declarat că speră să aibă în curând cel de-al optulea copil, cu cea de-a treia lui soție, Penny Lancaster, în vârstă de 38 de ani. „Da, încercăm - de fapt, am încercat chiar în noaptea trecută! Încă unul (un copil - n.r.) și apoi închidem prăvălia”, a declarat Rod Stewart, marți, pentru postul britanic GMTV. Cuplul are deja un fiu în vârstă de patru ani, Alastair, de care Rod Stewart se declară foarte atașat: „Pentru moment, e un copil atât de dulce!”. Cântărețul britanic a mai fost căsătorit cu Alana Hamilton și cu modelul Rachel Hunter. Rod Stewart este cunoscut pentru numeroase hituri, inclusiv pentru „Do You Think I’m Sexy?” și „Maggie May”. El este unul dintre cei mai bine plătiți artiști din lume. Turneul susținut de veteranul muzicii britanice în 2007 l-a plasat pe acesta pe locul șapte în topul celor mai profitabile serii de concerte ale anului respectiv, cu încasări de 49 de milioane de dolari.