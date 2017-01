„Voodoo Child”-ul lui Jimi Hendrix, cel mai bun riff de chitară din toate timpurile

Ştire online publicată Luni, 30 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Voodoo Child” a lui Jimi Hendrix a fost desemnată piesa cu cel mai bun riff de chitară din toate timpurile, la 41 de ani de la înregistrarea ei, potrivit rezultatelor unui sondaj organizat de site-ul Music Radar, informează bbc.co.uk. Pe locul al doilea s-a situat cântecul „Sweet Child O’ Mine” al trupei Guns N’ Roses. În urma acestei victorii, Mike Goldsmith, editorul Music Radar, l-a descris pe Jimi Hendrix drept „campionul mondial necontestat al greilor chitarei rock”. Piesele „Whole Lotta Love” - Led Zeppelin, „Smoke On The Water” - Deep Purple și „Layla” - Derek and the Dominos au completat Topul 5 al pieselor cu cel mai bun riff de chitară din toate timpurile. Următoarele poziții în clasamentul celor mai bune zece riff-uri din istorie au revenit pieselor „Back In Black” - AC/DC, „Enter Sadman” - Metallica, „Day Tripper” - The Beatles, „Smells Like Teen Spirit” - Nirvana și „(I Can’t Get No) Satisfaction” - The Rolling Stones.