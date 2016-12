Vladimir Drăghia: "Practic jocul seducţiei în mod pervers"

Vladimir Drăghia: "Practic jocul seducției în mod pervers"

Ştire online publicată Joi, 19 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Vladimir Draghia, actorul din "Narcisa salbatica", este un barbat sigur pe capacitatile sale de seductie.La cei 25 de ani sai, actorul din "Narcisa salbatica" a devenit un adevarat sex-simbol. Scenele de sex pe care le-a filmat l-au transformat pe Vladimir Draghia in preferatul multor femei, iar faptul ca peste putin timp va incepe si show-ul "Burlacul" le va alimenta acestora fanteziile cu siguranta."Sunt degajat, relaxat, uneori sigur pe mine. Cred ca degajarea asta vine din felul in care am fost crescut si din experientele cumulate pana in prezent. Imi place sa cuceresc si sa fiu cucerit! Imi place jocul seductiei si il practic in mod pervers de fiecare data! Astept sa fiu surprins! Sa descopar! Sa ma faca ea sa imi dau seama ce vreau. De obicei sunt cumpatat, dar in mod cert persoana care ma va face sa merg pana departe, mai departe decat imi imaginez ca pot merge, exista. Si o sa o faca! Sper", a declarat Vladimir Draghia pentru Pro TV Magazin.