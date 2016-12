Vladimir Drăghia: „Augusta e foarte mişto“

Vladimir Drăghia: „Augusta e foarte mișto“

Miercuri, 13 Iunie 2012

Vladimir Drăghia, unul dintre cei mai doriți bărbați din România, a acceptat să vorbească despre Augusta Lazarov, cea despre care presa a scris că ar fi avut o legătură cu Vladimir pe când filma la „Burlacul”.Vladimir Drăghia a recunoscut că nu a fost atras de nicio concurentă de la „Burlacul”.„De dragul show-ului, cred că puteam să mă apropii de vreuna. Dar așa, încordat... Interesant este că, după concurs, am primit un mesaj de la o fată pe Facebook. Și-am cunoscut-o, tipa era foarte mișto, vorbea bine. Fusese la preselecție la «Burlacul», dar n-au ales-o ăștia. Însă, sincer, mie mi s-a părut mai mișto decât tot ce a fost în concurs. Mi s-a părut incredibil”, a povestit actorul pentru okmagazine.ro.Acesta a comentat și legătura cu Augusta: „La un moment dat a apărut într-o revistă ceva de genul: «Drăghia se laudă că are o relație cu Augusta». Băi, sunteți cretini! De ce-aș face asta? Din contră, aș ascunde asta, nu? Dar, din momentul în care se renunță la logică, n-ai cu ce argument să vii. Prefer să tac, ceea ce am și făcut”.Vladimir a vorbit doar în termeni frumoși despre Augusta Lazarov: „E foarte mișto! Numai faptul că am putut fi alăturat ei este o onoare pentru mine. Este printre cei mai valoroși oameni pe care i-am cunoscut. Pe mine m-a flatat că aș putea să…, dar nu. Pur și simplu ea răspundea de programul ăsta. Pe ea am cunoscut-o acum șase, șapte ani, când am făcut prima telenovelă. A trecut mult timp până am trecut la pertu. Iar după ce am semnat cu «Burlacul», treceam tot timpul pe lângă biroul ei. Mi-a zis că ea va fi responsabilă de proiect. Și a trebuit să ne intersectăm de multe ori. A venit pe la biroul meu așa cum ai venit și tu. Ăia au publicat nu știu ce filmuleț când ieșea de la mine. Era iarnă, 7 seara, îți dai seama că era întuneric”.