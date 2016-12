Vlad Petreanu: „Aveam găuri în pantofi, pentru că nu aveam bani să îmi cumpăr alţii“

Vlad Petreanu: „Aveam găuri în pantofi, pentru că nu aveam bani să îmi cumpăr alții“

Ştire online publicată Marţi, 20 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Jurnalistul de televiziune și-a adus aminte de începuturile sale în presă.Vlad Petreanu a lucrat într-o fabrică, dar a visat dintotdeauna să ajungă să fie ziarist și, într-o zi, a reușit.„Eu am lucrat în fabrică înainte de revoluție, în hala de montaj. Făceam o facultate tehnică. Era o lume foarte departe de ceea ce vroiam eu de fapt. Am făcut facultatea pentru că vroiam să trăiesc mai bine. Munca în fabrică a fost o experiență formidabilă. Eu aveam un vis. Să lucrez în jurnalism. Când poți să îți apuci un vis, apucă-l și nu da înapoi. Trebuie să nu ai păreri de rău: «Îmi pare rău că nu am încercat». Mai bine să ai un succes decât un regret”, a declarat Vlad Petreanu pentru Startevo.com.„Sunt jurnalist de 20 de ani. În meseria mea, să vorbești la persoana I este o eroare. Doar dacă trăiești un accident sau traumă personală. Am început în 1990, la ziar. Am fost reporter de social. Aveam găuri în pantofi la propriu, pentru că nu aveam bani să cumpăr alții (atunci trebuia să mergi foarte mult). Pe urmă am ajuns în televiziune. În general am scris cât am putut. Am coordonat proiecte ca manager (redactor șef). Am creat televiziuni. Am creat și redacții de succes și redacții care nu au mers foarte bine”, a mai spus el.