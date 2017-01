„Visul meu dintotdeauna este să port o rochie cu spatele gol şi fără sutien“

„Visul meu dintotdeauna este să port o rochie cu spatele gol și fără sutien“

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

De mai bine de un an se luptă cu problemele de greutate. Acum, Anca Badiu, fosta componentă a trupei Class, a decis să pună piciorul în prag și să revină la silueta care a consacrat-o. Click! a aflat cum luptă artista cu kilogramele în plus.În ultimul timp, Anca Badiu a fost aspru criticată pentru kilogramele în plus pe care le are, însă puțini știu motivul din spatele îngrășării bruște a artistei.Afectată de problemele din viața personală, decesul părinților săi, aceasta a fost nevoită să apeleze la medicamente antidepresive pentru a-și reveni, care i-au adus și problemele cu greutatea.„Au fost cele mai grele momente din viața mea. De-atunci am rămas cu spaimă. A trebuit să fac un tratament de un an cu antidepresive și am luat proporții dezavan-tajoase”, a povestit vedeta, scrie click vedete.ro.„Am niște sâni-gigant, nu mă mai suport. Am probleme la coloană, dureri de spate și nici nu pot să respir prea bine. M-am decis ca prin octombrie să merg să-mi micșorez sânii. Sânii mari mi se par vulgari. Voi ajunge probabil la cupa B. Visul meu dintotdeauna este să port o rochie cu spatele gol și fără sutien”, a declarat cântăreața pentru Click!, în urmă cu o săptămână.