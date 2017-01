Viorel de la 3rei Sud Est îşi lansează iubita sexy în muzică

Viorel de la 3rei Sud Est își lansează iubita sexy în muzică

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Singurul burlac din trupa 3rei Sud Est vrea să-și facă iubita celebră pe scena muzicală. Viorel Șipoș (40 de ani) a început recent să compună pentru superba Natalia Vrânceanu (28 de ani). Ea e de patru ani în lumea artistică și a mai avut câteva încercări de a se lansa, scrie click.ro.Perseverentă, tânăra lansează acum o nouă piesă care se numește „Crazy Love”. „Eu și Viorel suntem împreună de opt ani. De șase ani lucrez ca make-up artist și am mai cochetat și cu muzica. Am înregistrat mai multe piese, precum melodia «Pitzi Song» sau «Carino» cu K-Brown. Prima oară am cântat acum zece ani, când făceam parte din trupa Crazy, produs al celor de la Play&Win”, a povestit Natalia.