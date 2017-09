VIDEO. O mare artistă s-a destăinuit, în lacrimi, pe Facebook: "Dacă era după mine, eram moartă deja"

Marţi, 08 August 2017.

Potrivit videoclipului, irlandeza în vârstă de 50 de ani suferă de trei boli mintale și că se luptă cu singurătatea de doi ani de zile, de când stă în New Jersey, departe de familia ei. Deși ea susține că ”iubește viața” s-a gândit să se sinucidă din pricina singurătății și a afecțiunilor de care suferă.„Rămân în viață pentru persoanele din jurul meu. Dacă era după mine, eram moartă deja”, afirmă cântăreața.„Știu că sunt alte milioane de persoane pe lumea asta care suferă, la fel ca mine, dar nu au aceleași resurse ca mine”, spune artista, printre suspine.Imediat după ce au urmărit videoclipul, fanii au început să o încurajeze pe artistă, rugând-o să ceară ajutor de specialitate.Sinead O'Connor a devenit cunoscută după ce a lansat piesa „Nothing compares to you”, în 1999. Ea a avut o viață tulburată. În copilărie, a suferit mai multe abuzuri fizice în familie, iar mama ei a murit în 1985, pe vremea când Sinead era adolescentă.Cântăreața a fost căsătorită de patru ori și are patru copii din relații diferite.