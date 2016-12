Victor Slav şi-a cunoscut socrii

Victor Slav și-a cunoscut socrii

Marţi, 05 Martie 2013.

Bianca și Victor au petrecut un weekend în familie, la Călan, în județul Hunedoara, orașul de baștină al roșcatei, unde par că s-au simțit de minune.Bianca Drăgușanu s-a gândit să fie ea prima care îl duce pe Victor acasă, așa că sfârșitul de săptămână a fost un bun prilej pentru prezentatorul de la meteo să-și cunoască potențialii socri.Cuplul a petrecut un weekend în familie. Fotografiile sunt dovada clară că cei doi s-au simțit de minune. Bianca a postat, pe contul ei de Facebook, fotografie în care apare alături de tată, de sora și de nepoțelul ei.Când nu sunt la evenimente mondene sau în emisiuni televizate pentru a vorbi despre marea iubire ce-i leagă, asistenta TV și prezentatorul rubricii „Vremea”, de la Pro TV, își expun relația pe site-urile de socializare.„Părem doi, dar suntem unul”, este mesajul pe care atât Bianca Drăgușanu, cât și Victor Slav l-au scris pe Facebook, scrie showbiz.ro. Bianca Drăgușanu se plânge din cauza insistențele celor din jur. Nu vrea să mai fie întrebată când o să se căsătorească.Nu s-a căsătorit cu Cătălin Botezatu, nici cu Adrian Cristea, deși a avut relații de lungă durată cu ambii, dar presa se grăbește să vorbească deja despre căsătoria ei cu Victor Slav și, mai mult, despre un viitor copil al cuplului. „Mă simt în siguranță lângă el. Văd alături de el o relație de durată. Mai avem și mici certuri, dar sora lui Victor aplanează conflictele minore dintre noi. Sincer, am tot obosit să mă întrebe lumea când mă căsătoresc. Bat în retragere, am obosit, nu mai am putere, îmi văd de viața mea. Îmi place să mă trezesc alături de Victor și să mâncăm împreună micul-dejun”, a adăugat roșcata.Amintim că Bianca Drăgușanu și Victor Slav formează un cuplu de la începutul acestui an, la puțin timp după ce au ieșit din relațiile în care fuseseră implicați.