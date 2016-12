"Victor Slav m-a înşelat"

"Victor Slav m-a înșelat"

Joi, 04 Septembrie 2014

Dezvăluiri-bombă, într-o emisiune TV, făcute de Bianca Drăgușanu. Vedeta a mărturisit în show-ul lui Dan Capatos că fostul ei soț, Victor Slav, ar fi înșelat-o, după ce și ea a călcat strâmb, plecând cu Adrian Cristea la Paris."Victor a fost mereu considerat un băiat bun, dar are și el tacticile lui. Am avut dubii cu privire la onestitatea lui. Cred că Victor m-a înșelat. Am avut și certitudini, vizavi de acest lucru. Este bărbat și nu are cum! Toți bărbații înșală, iar lui nu i-am spus chestia asta până acum. Am simțit că ceva rău se întâmplă, mai ales că îl cunosc destul de bine. Eu nu am întâlnit niciodată un bărbat fidel, doar bărbați care, poate, știu să înșele foarte discret. Cred că s-a întâmplat după ce l-am înșelat eu. Și da, mai cred că este vorba de cineva din trecutul lui. Au fost foarte multe fete frumoase cu care el s-a întâlnit și care nu au fost celebre", declarat Bianca, marți seara, la emisiunea lui Dan Capatos, scrie libertatea.ro.