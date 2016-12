Victor Slav: „Dacă am făcut atunci un compromis...“

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Victor Slav, prezentatorul de la Meteo a postat pe Facebook un mesaj din care prietenii lui au tras imediat concluzia că Victor încă analizează dacă a făcut sau nu un compromis atunci când a pornit la drum cu o nouă parteneră.„Ce ni se întâmplă în viață nu este deloc întâmplător. Dacă înțelegem asta, realizăm și ce avem de făcut pe viitor. Vom ști dacă în trecut am greșit, dacă nu, dacă am luat decizia potrivită atunci când a trebuit sau nu, dacă am făcut atunci un compromis sau poate nu...Dacă nu realizăm asta și în prezent nu putem fi mai înțelepți și mai pregătiți pentru viitor... înseamnă că nu am înțeles nimic din trecut”, a scris Victor Slav pe contul său de socializare, citează click.ro.