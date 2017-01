Victor Rebengiuc şi Dorel Vişan, printre actorii înscrişi pe primul portal de casting din România

Victor Rebengiuc și Dorel Vișan, printre actorii înscriși pe primul portal de casting din România

Ştire online publicată Miercuri, 21 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Iurie Darie și soția sa, Anca Pandrea, Dorel Vișan, Mircea Albulescu, Victor Rebengiuc, Marius Bodochi și, în curând, Alexandru Arșinel, se numără printre cei peste 70 de actori înscriși până acum pe primul portal pentru casting din România, Actorstart, care s-a lansat luni seară, la ArCuB. Portalul actorstart.ro găzduiește profile de actori profesioniști pentru a-i ajuta să încheie contracte cu diferite case de producție. Pentru o taxă anuală de 700 de lei, actorii beneficiază de CV-uri complete și actualizate constant, care pot fi accesate pe site, și de un set de fotografii de casting realizate de un profesionist. Profilul unui actor mai cuprinde date de contact, date fizice și fizionomice și informații despre experiența acestuia în teatru, film, televiziune sau advertising. De asemenea, utilizatorii pot adăuga probe de voce sau materiale filmate. Agenția acceptă înscrierea pe portal a actorilor profesioniști, dar și a celor amatori, care au însă destulă experiență de scenă, sau a studenților la facultăți de teatru și film. Portalul are și o secțiune pentru copiii actori. Pe actorstart.ro sunt publicate și ofertele producătorilor și anunțuri de castinguri pentru film, televiziune, teatru, radio, voice over, advertising, stand up comedy, MC sau circ. Producătorii și agențiile de casting se pot înscrie gratuit pe site. Portalul dorește să fie un instrument pentru actori, regizori și producători, dar nu intermediază contracte. Conceptul Actorstart este folosit pe scară largă în Occident, dar este primul portal de acest fel din România, unde, până acum, era greu să afli ora și data unui cas-ting, a explicat general managerul Actorstart, Daniel Faluvegi. Portalul va scurta durata unui casting de la trei zile (pentru un spot) sau trei săptămâni (pentru un film) la o oră sau două, a spus directorul Actorstart, actorul Răzvan Oprea, de la Teatrul Național. În plus, nu vor mai exista castinguri la care producătorii cheamă 400 de persoane despre care nu știu nici cum arată, nici ce știu să facă. Pe lângă portal, Actorstart își propune să creeze o comunitate de actori și producători care să se întâlnească lunar sau trimestrial, pentru a crea „o industrie transparentă și performantă”, a spus Oprea. În prezent, în România, există aproximativ 10.000 de actori profesioniști, iar ponderea lor în producțiile de televiziune este de 38%, a precizat directorul.