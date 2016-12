Victor Piţurcă se face socru mare

Victor Pițurcă se face socru mare

Sâmbătă, 01 Iunie 2013

Cea mai tare nuntă din lumea fot-balului: selecționerul se face socru mare! Fiul lui Victor Pițurcă se însoară cu femeia pe care a „suflat-o” din brațele celui mai bun prieten.WOWbiz.ro a prezentat în exclusivitate incredibila poveste de dragoste în care s-a implicat Alex Pițurcă, declanșând un scandal „picant” în lumea bună a Capitalei.Concret, Pițurcă jr. a furat-o pe viitoarea soție a celui mai bun prieten al său, iar din cauza fiului selecționerului, nunta acestora a fost anulată!Monica Orlanda a fost logodnica unui bun prieten de-al fostului fotbalist, un tânăr afacerist turc, pe nume Yusuf. Cei doi ar fi trebuit să se căsătorească în toamna acestui an, însă femeia, care este de o frumusețe aparte, s-a combinat, fără să dea nicio explicație, cu fiul selecționerului.Nu a fost doar un tun de câteva luni, așa cum obișnuia să procedeze Alex cu femeile din viața lui.O nuntă a fost anulată, dar alta a fost deja programată! Surse din anturajul femeii susțin că Piți jr. deja a cerut-o de nevastă pe Orlanda.Zarurile au fost aruncate, astfel că în toamna acestui an, antrenorul naționalei de fotbal a României are mari șanse să devină, în sfârșit, socru mare!