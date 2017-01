Mamă a trei copii

Victima lui Polanski, deranjată de reluarea scandalului

Ştire online publicată Marţi, 29 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Samantha Geimer, adolescenta cu care Roman Polanski a avut „relații sexuale ilegale”, în 1977, și care în prezent are 45 de ani și este mamă a trei copii, cere justiției americane să renunțe la acuzațiile aduse cineastului, pentru ca „acest capitol din viața ei să se încheie”. În timp ce depunea mărturie în fața unui juriu reunit pentru a judeca faptele din 1977, adolescenta a mărturisit că, în martie 1977, Roman Polanski i-a cerut mamei sale permisiunea de a organiza o ședință foto cu ea, în vila actorului Jack Nicholson, situată în cartierul Hollywood Hills. În vilă, Roman Polanski i-a oferit acesteia șampanie și droguri, care au amețit-o, a declarat ea în fața juriului. Polanski i-a făcut fotografii nud în baie și apoi, deși ea a opus rezistență, a violat-o, potrivit mărturiei Samanthei. „Eram singuri și nu știam ce se poate întâmpla dacă făceam o criză. Însă, după ce am opus rezistență o vreme, m-am gândit că, bine, aș putea să mă întorc acasă după asta”, povestea Samantha într-un interviu acordat în 2003. Polanski s-a aflat inițial sub incidența mai multor capete de acuzare, inclusiv cele de viol și corupere prin administrare de droguri. În mărturia pe care a depus-o în timpul procedurii de anchetare, cineastul a declarat că este vinovat doar de întreținere de raporturi sexuale cu o minoră. Polanski a petrecut 42 de zile în închisoarea din California, pentru evaluare psihiatrică, și a părăsit Statele Unite înainte de formularea sentinței, mutându-se în Franța. Samantha Geimer a povestit în numeroase rânduri despre dezgustul pe care l-a simțit în timp ce prezenta faptele poliției și apoi reprezentaților justiției americane. Ea a părăsit orașul Los Angeles și s-a mutat în Hawaii, în anii 1980. Acolo s-a căsătorit și a devenit mamă a trei copii, departe de celebritatea câștigată în ciuda voinței sale. În ianuarie, anul acesta, ea a cerut retragerea acuzațiilor împotriva cineastului. Ea a explicat că insistența manifestată de parchetul orașului Los Angeles în acest caz este „o glumă proastă” căreia ea i-a căzut victimă. La acestea se adaugă furia pe care o resimte de fiecare dată când justiția americană face publică mărturia sa din timpul audierilor din anii ’70. „Am supraviețuit, am depășit chiar (problema aceasta, n.r.) și m-am vindecat de tot răul pe care Polanski a putut să mi-l facă atunci când eram copil”, a declarat aceasta, adăugând că este timpul „ca acest capitol să se încheie”. Cineastul Roman Polanski a fost arestat sâmbătă, la sosirea în Elveția, unde trebuia să participe la Festivalul Internațional de Film de la Zurich, urmând să primească un premiu pentru întreaga activitate. Arestarea cineastului, în vârstă de 76 de ani, face parte dintr-o procedură inițiată de autoritățile americane în urmă cu peste 30 de ani.