Vica Blochina, despre Piţi: "Îmi lipseşte foarte mult..."

Vica Blochina, despre Piți: "Îmi lipsește foarte mult..."

Ştire online publicată Miercuri, 02 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Vica Blochina regretă că s-a certat cu Victor Pițurcă, recunoaște că îi este dor de el și că își dorește să îl readucă în viața ei. Invitată în platoul emisiunii Acces Direct, Vica Blochina a vorbit despre întâlnirea dintre Victor Pițurcă și fiul lor, Edan. Cu această ocazie, blonda a mărturisit că își dorește foarte mult să se împace cu fostul ei amant."Și pentru mine a fost o mare supriză, a crescut inima în mine. Nu am știut dacă o să se vadă. Bona mi-a trimis mesaj într-o dimineață. Mi-a spus că s-a întâlnit cu Piți, a adus o bucată de pizza și că Edan e ok. A spus că au fost la un restaurant, se înțeleg foarte bine. Îmi pare foarte rău că a trebuit să trecem prin acel scandal mediatic. L-a întrebat ce s-a întâmplat, iar Piți i-a spus că e supărat pe mine. Îmi e dor de el, vreau să îl aduc în viața mea. Îmi lipsește foarte mult. Nu am putut să scot nimic de la Edan. Nu îmi spune nimic din ce vorbește cu Piți", a declarat Vica, scrie showbiz.ro.