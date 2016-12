Vica Blochina confirmă: „Oricum toată lumea ştie că Cristea e dragostea vieţii ei“

Vica Blochina confirmă: „Oricum toată lumea știe că Cristea e dragostea vieții ei“

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mircea N. Stoian a aruncat bomba la doar câteva zile după ce Bianca Drăgușanu s-a căsătorit cu Victor Slav. Actorul a susținut că Bianca l-ar fi înșelat pe Victor cu Adrian Cristea cu doar câteva zile înainte de nunta celor doi. Varianta asta a primit o confirmare indirectă și de la Vica Blochină, care a întrebat-o pe Bianca:„E adevărat că te-ai întâlnit cu Cristea? E adevărat ce se spune? Eu am avertizat-o că, dacă nu îl iubești pe bărbatul ăsta, să nu se joace cu Dumnezeu și să nu se ducă în biserică. Ea mi-a zis că, dacă se vedea cu Cristea, lucrul ăsta ar fi apărut în presă. Oricum toată lumea știe că Adi Cristea este dragostea vieții ei”, a spus Vica la emisiunea Acces Direct, scrie ligasexy.gsp.ro.Bianca susține altcevaÎnainte de nuntă, Bianca Drăgușanu a stat la povești cu domnișoarele de onoare și le-a povestit cum s-a îndrăgostit de Victor Slav.„Dacă îmi spuneai anul trecut, nu aș fi crezut. Acum cinci luni mă întreba mama dacă nu mă mărit. Eu îi ziceam că niciodată. Viața mea e chiar ca un film. De când l-am văzut am zis că este al meu. La început, lui Victor nu-i venea să creadă că mie mi s-au aprins călcâiele după el”, a povestit Bianca în noaptea de dinaintea nunții.Aceasta a con-tinuat: „Tata mi-a zis că eram aproape să mă mărit cu per-soana nepotrivită și că acum aș fi fost divorțată. Din ziua în care l-am văzut am știut că el va fi. El nu ceda deloc. Când am început să-i dau eu ignore, el a reacționat. Eu îi ziceam de la dans cât de mult îmi place de el”.Bianca a concluzionat: „Când îl văd am fluturași în stomac. Mai sunt perioade în care ne ciondănim, dar eu am învățat să tac. Cine tace, câștigă… Înainte de «Dansez pentru tine» eu l-am văzut în club și am avut de ales între trei bărbați cu care să dansez, printre care și Botezatu. Dar le-am zis celor de la Pro că îl vreau pe Victor Slav”, potrivit libertatea.ro.