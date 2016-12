„Viaţa nu înseamnă doar sex“

„Viața nu înseamnă doar sex“

Ştire online publicată Miercuri, 22 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Anda Adam susține că este diferită de celelalte femei când vine vorba de infidelitate: „Un bărbat te înșală oricum dacă vrea să te înșele. Îi ia fix o jumătate de oră să se vadă pe ascuns cu cineva”.Anda Adam se iubește intens, de cinci ani, cu Victor Slav, cu toate că, după cum spune chiar ea, se văd doar trei ore pe zi, seara. Și acesta pare să fie chiar secretul relației lor de lungă durată: „Nu ne sufocăm și nu ne plictisim unul de altul”.Deși nu și-a suspectat niciodată iubitul că o înșală, cântăreața susține că este degajată în subiectul infidelității.„Sunt atipică, altfel decât alte femei. Sunt degajată în subiectul relației, infidelității. Suntem o specie evoluată, dar tot instincte animalice avem. Am studiat mult și am văzut multe lucruri. Nu dramatizez. Un bărbat te înșală oricum dacă vrea să te înșele. Îi ia fix o jumătate de oră să se vadă pe ascuns cu cineva. Nu a fost, însă, cazul nostru”, a declarat Anda Adam.„Pe oameni îi preocupă prea mult acest subiect. Viața nu în-seamnă doar sex. Viața înseamnă când te-ai îmbolnăvit, iar omul acela e lângă tine atunci când ai nevoie. Când am o depresie mare, iar el știe să spună un cuvânt cu care să mă scoată din starea respectivă și că ar trebui să mă bucur de aspectele frumoase ale vieții. Doi oameni sunt împreună și se iubesc fără stres. Dacă te stresezi și îl stresezi și pe el, atunci unde ajungi? Nu dau telefoane de verificare. Nici alții nu au intervenit să bage strâmbe între noi. Evităm să avem prieteni de genul acesta și nici nu le-am putea permite”, a spus Anda Adam.