Un simplu autograf l-a făcut să fie mai bun!

Vezi povestea concurentului de la X Factor care a înapoiat un portofel cu 1900 de euro!

Ştire online publicată Miercuri, 01 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Întâmplări memorabile au loc în fiecare zi, iar de cele mai multe ori autorul lor rămâne necunoscut.Probabil că și de această dată s-ar fin întâmplat la fel, dacăMihai Morar, unul dintre jurații X Factor, nu ar fi postat un mesaj pe Facebook, impresionat de gestul unui fost concurent.„Cum poți face o faptă bună cu un autograf. Dimineață mă trezesc cu un SMS de la unul din sutele de concurenți de la X Factor:« Mihai, în dimineața asta am găsit un portofel cu 1900 de euro în el și un buletin. M-am luptat cu mine însumi să nu mă ating de bani și să îl înapoiez. Să știi că mă tot gândeam la ce mi-ai scris când ți-am cerut autograf în 3 iulie: Andrei, tu ai mai mult decât factorul X, tu ai omenie...Și să știi că mă gândeam la asta și am zis să nu-mi pierd omenia pentru niște bani, chiar dacă niciodată nu am avut atâția bani în mână. Oricum recunoștința celui căruia i i-am înapoiat face mai mult decât banii ăia. Stau și realizez cum o vorbă spusa azi face mult peste vreme. Te salut și îți mulțumesc»”, a scris prezentatorul radio-tv pe Facebook.