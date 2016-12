Vezi aici cum arată astăzi Data din “Star Trek”

Locotenentul Data este un personaj din „Star Trek”, el apărând în serialul „Star Trek: Next Generation” și în filmele „Star Trek Generations”, „Star Trek: First Contact”, „Star Trek: Insurrection” și „Star Trek Nemesis”.Data, jucat de actorul Brent Spiner, este un android care are rolul de COO (șef de operațiuni) și ajută echipajul uman al navei. În primele episoade, Data are dificultăți în ceea ce privește înțelegerea sentimentelor și gândurilor oamenilor, motiv pentru care își dorește să ajungă și el om.Până la urmă, i se implantează un cip care îi controlează emoțiile, iar el reușește să dea dovadă de înțelepciune, sensibilitate și curiozitate. Data are o capacitate de memorie de 93 de milioane de GB și o viteză de calcul de 60 de mii de miliarde de operațiuni pe secundă.Actorul care l-a jucat pe Data, Brent Jay Spinner, s-a născut în 1949. El este cunoscut publicului larg și pentru rolul doctorului Brackish Okun din „Ziua Independenței”. Pe lângă actorie, Spinner a mai cochetat cu muzica.