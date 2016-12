VESTE GROAZNICĂ. Fiul lui Michael Buble, în vârstă de 3 ani, diagnosticat cu cancer

Ştire online publicată Joi, 10 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Fiul de trei ani al cântărețului Michael Buble și al fotomodelului Luisana Lopilato a fost diagnosticat cu cancer, a anunțat artistul pe 4 noiembrie, pe pagina sa oficială de Facebook, după ce informația a fost publicată în ziarul argentinian La Nacion."Suntem devastați după vestea recentă a diagnosticului fiului nostru Noah care este, în prezent, sub tratament în Statele Unite", au declarat Michael Buble și soția sa."Am fost întotdeaua foarte deschiși, am vorbit public despre cât de importantă este familia pentru noi și cât de mult ne iubim copiii. Luisana și eu am făcut o pauză în carieră pentru a ne devota total însănătoșirii lui Noah, fiul nostru. În acestă perioadă dificilă, cerem să ne fie respectată intimitatea și vă rugăm să vă rugați pentru noi", adaugă Michaal Buble. "Avem o lungă călătorie în față, dar sperăm, cu ajutorul familiei, prietenilor și tuturor celor care ne iubesc, să câștigăm lupta, cu voia lui Dumnezeu.", mai spune Michael Buble.Publicația La Nacion relatează că inițial doctorii l-au diagnosticat pe Noah cu o infecție virală contagioasă, dar apoi au descoperit că e vorba de cancer.Potrivit publicației argentiniei La Nacion, Luisana, născută în Argentina, a trebuit să călătorească către Statele Unite, pentru a se îngriji de fiul său. Se crede că a fost în Buenos Aires cu Noah și celălalt copil al cuplului, Elias, de doar nouă luni. De îndată ce soția sa l-a anunțat de boala fiului, Buble s-a întors și el în America.