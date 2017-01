Verdict de plagiat pentru un mare hit al lui Michael Jackson

Ştire online publicată Joi, 13 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Un tribunal din Bruxelles a hotărât că hitul din 1995 „You are not alone" al lui Michael Jackson este asemănător într-o proporție foarte mare cu un cântec compus de doi belgieni, frați gemeni, cu doi ani înainte de apariția piesei în clasamentele muzicale. Toate drepturile de autor pentru hitul lui Jackson, scris de Robert Kelly, cunoscut și drept cântăreț, vor fi astfel transferate către frații belgieni, potrivit hotărârii judecătorești ce a fost luată săptămâna trecută. Cei doi compozitori s-au luptat 12 ani în justiție pentru recunoașterea muncii lor, totuși hotărârea nu este aplicabilă decât în Belgia, iar colectarea drepturilor nu este o treabă ușoară. Pe site-ul lor de internet, frații-compozitori au scris că organismul belgian care se ocupă de drepturile de autor a confirmat că „cea mai importantă și mai mare parte" a hitului lui Jackson este „identică" cu lucrarea celor doi frați Van Passel. „You are not alone" a fost lansat în august 1995, ca al doilea single de pe multi-premiatul album al lui Jackson „History: Past, Present and Future, Book I". Hitul a debutat direct pe locul întâi în clasamentul US Billboard Hot 100, prima performanță de acest fel a unui single.