Vedetele Pro „o fac lată”

Ştire online publicată Luni, 01 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

De 1 Decembrie, când Pro Tv aniversează 13 ani de la prima emisie, vedetele Pro „o fac lată”! Fie că au îmbrăcat fote țărănești peste rochii elegante, fie că au purtat pe cap cușme sau clopuri sau au etalat haine brodate cu elemente tradiționale românești, vedetele Pro Tv au dansat și au cântat în cor „S-o facem lată!”. Fiecare s-a bucurat de ținute de sărbătoare, în care jeanșii sau rochiile de mătase au fost asortate cu opinci, salbe sau ilice. Strânși în jurul unui ceaun imens, Andreea Esca, Amalia Enache, Cătălin Măruță, Andra, Corina Caragea sau Andi Moisescu au amestecat cu linguri imense de lemn într-o mămăligă uriașă, fără de care o petrecere tipic românească nu ar fi completă. Cătălin Măruță, prezentatorul emisiunii „Happy Hour”, care a avut parte probabil de cea mai haioasă ținută, povestește: „Am avut cei mai trăsniți pantofi din platou și toți m-au invidiat pentru asta”, glumește el, „într-un an de «Happy Hour» am reușit să fim lideri de audiență și le-am oferit telespectatorilor cele mai tari subiecte. Iar ei ne-au răsplătit din plin”, a mai spus acesta. La rândul său, Amalia Enache, prezentatoarea Știrilor Pro Tv de la ora 22.30, își amintește: „Am purtat un fel de ie modernă, cu o salbă la fel de, cu tot felul de elemente inedite în ea, o fustă foarte colorată, iar poșeta mea «de fițe» a fost un tuci de mămăligă din alamă. M-am simțit foarte românește la această filmare, tocmai pentru că nu uit niciodată de unde am plecat, dar prin faptul că lucrez în Pro Tv, care a fost și este mereu inovator, am imaginat un «românește» updatat”.