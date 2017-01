Vedete la control! Par perfcte, dar nu sunt...

Ştire online publicată Miercuri, 03 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Elena Marincea, doctorul care a făcut primul implant cu silicon în România și unul dintre așii chirurgiei plastice de la Spitalul de Arși din Capitală, a acceptat provocarea celor de la Libertatea și le-a luat la puricat pe câteva dintre vedetele noastre.Abramburica nu a scăpat de ochiul critic al esteticianului. Despre Dana, doctorul spune că are o puritate aparte, corp frumos și sâni pe măsură. În viziunea acestuia însă, blonda ar avea nevoie de o rino-corecție, și asta pentru că nasul ei este cam bărbătesc."I-ar trebui un nas mai fin, iar urechile, un pic cam mari pentru capul ei, ar putea fi și ele corectate". Mai mult decât atât, specialistul spune că blondul nu o avantajează foarte tare, ci mult mai bine i-ar sta cu un șaten-ciocolatiu."Mihaela este, fără dar și poate, o femeie atrăgătoare. Se cunoaște că face mult sport și că ține diete stricte. Este adepta chirurgiei estetice: are implanturi mamare, și-a scos grăsimea de sub pomeți, și-a injectat botox pentru a estompa câteva riduri și, cum bine se știe, și-a făcut rino-corecție. Aceasta din urmă este bine realizată, însă nasul ei original i se potrivea mult mai bine la forma feței. A fost consacrată de nasul ei!", este de părere dr. Marincea."Nasul are o mică cocoașă care trebuie reparată. N-ar strica un pic de botox la cearcăne și riduri. Adelei îi stă mult mai bine roșcată decât blondă, iar coafura contează foarte mult pentru aspectul feței ei. Și la gură ar avea nevoie de mici modificări și asta pentru că buza superioară este cam subțire. Are însă o siluetă superbă, un corp frumos", mărturisește specialistul.Despre Antonia, specialistul are numai cuvinte de laudă. "Are o față perfectă, angelică... nu are îmbunătățiri majore. Este drept că o ajută foarte tare și tinerețea. Aspectul natural, fața cu proporții perfecte, pomeții înalți, buzele fără defect (poate foarte puțin botoxate), sânii frumoși și corpul zvelt o clasează pe Antonia pe cel mai înalt loc de pe piedestal."