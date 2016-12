Vedetă din România, căsătorie în secret

Ştire online publicată Miercuri, 14 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Luminița Anghel și iubitul ei, Silviu, s-au căsătorit în secret, în Barcelona, într-un decor romantic, în același loc în care s-au și logodit.„Nu s-a întâmplat demult, s-a întâmplat pe 20 februarie, când noi împlineam un an de relație. Mama lui ne-a luat cadou biletele de avion, știa că vrem sa facem o nebunie, dar nu era foarte sigură. Nu a știut nimeni, până la un moment dat. Noi ne-am bucurat foarte mult de cererea în căsătorie de la Barcelona în octombrie și am zis să ne întoarcem acolo pentru căsătoria religioasă”, a declarat Luminița Anghel, scrie agentiadepresamondena.com.Ceremonia a fost una foarte intimă, cei doi fiind însoțiți doar de nașii lor.„Am spus apropiaților, dar cercul a fost foarte, foarte restrâns. Am ales să mergem doar noi și nașii noștri. Nașul este și fratele meu”, a explicat Silviu.