Vedetă de la noi, evacuată din club chiar de ziua ei

Ştire online publicată Joi, 05 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Alexandra Harra, fiica clarvăzătoarei Carmen Harra, a trecut printr-o experiență mai puțin plă-cută chiar de ziua ei. Focoasa blondă și-a serbat ziua de naștere într-un club de fițe din New York, însă petrecerea s-a sfârșit brusc, din cauza unei încăierări ca în filme.„Am fost conduși la secțiunea VIP de la etaj, deasupra ringului de dans. Și slavă Domnului că n-am stat la parter, pentru că pe la patru dimineața s-a iscat o bătaie în mijlocul mulțimii. Toți am fost evacuați și la fața locului au sosit imediat multe ambu-lanțe și echipaje de poliție. A fost o nebunie... oamenii ieșeau cu sângele șiroindu-le pe față. Asta riști dacă trăiești la New York, metropola unde obții tot ce e mai bun și mai rău, iar singurul lucru garantat e că niciodată nu știi ce urmează să ți se întâmple. Din fericire, eu și prietenii mei n-am pățit nimic, dar am regretat că am spart petrecerea atât de devreme”, a povestit, pentru Ring, Alexandra Harra, scrie showbiz.ro.