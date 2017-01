Vedeta care a cheltuit 6 milioane de dolari pe droguri

Ştire online publicată Luni, 25 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Solistul trupei Aerosmith nu face niciun secret în a ascunde dependența sa de cocaină, iar într-un interviu recent acordat unei televiziuni din Australia artistul a mărturisit că a cheltuit în jur de 6 milioane de dolari pe droguri.Drogurile i-au dis-trus viața, l-au îndepărtat de copiii săi și au făcut ca mariajele sale să se termine în sala de judecată. Steve Tyler recunoaște într-un interviu acordat pentru „60 Minutes Australia” că problema sa cu stupefiantele a fost una serioasă.„Cred că aș putea spune că am tras pe nas jumătate din cocaina provenită din Peru. Nu exagerez cu nimic. Cred că am cheltuit în jur de 6 milioane de dolari pe cocaină”, declară Tyler, potrivit adpm.com.Artistul a devenit dependent de cocaină la jumătatea anilor ’80 și a încercat să scape de acest viciu în 2003, după ce a contactat Hepa-tită C din cauza administrării intravenoase a drogurilor.