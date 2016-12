Vârciu: „Vrei să te culci cu mine? Trebuie să plăteşti!“

Vârciu: „Vrei să te culci cu mine? Trebuie să plătești!“

Ştire online publicată Vineri, 17 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Liviu Vârciu a fost vâ-nat de nenumărate "dive în devenire" și niciuna nu a ezitat, a doua zi, să descrie cu lux de amănunte "relația" cu el. Acum, Liviu este mult mai discret în legătură cu viața sa intimă."M-am oprit! Mi-am dat seama că am exagerat! Am fost un promotor prost, pentru că nu am luat bani", a declarat acesta."De acum când o să mai ies cu ele în oraș o să le zic: «Bună ziua, numele meu este Liviu Vârciu. Vrei să te culci cu mine? Trebuie să-mi dai 15% din toate veniturile pe care o să le obții după!» Nu prea m-a dus capul", a mai spus Liviu Vârciu.