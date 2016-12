Vântur şi Moga petrec Revelionul la Kiev

Vântur și Moga petrec Revelionul la Kiev

Iulia Vântur și Marius Moga vor sărbători trecerea în noul an la Kiev, acolo unde trupa Morandi are programat un concert. Într-un interviu acordat Știrilor ProTV, Iulia Vântur a declarat că de Crăciun va fi alături de părinții ei și de Marius, dar nu știe exact în ce loc, urmând ca de Revelion să se deplaseze în Ucraina. „Crăciunul îl voi petrece cu părinții și iubitul meu. Nu am decis încă locul. Moșul va veni cu siguranță la cei dragi, pentru că îmi place să fac cadouri. De Revelion vom fi undeva prin Kiev, pentru că Marius are acolo un concert”, a mai spus Iulia Vântur. Pentru 2011, vedeta își dorește să fie sănătoasă pentru a-și putea realiza planurile propuse.