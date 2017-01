Vama Veche răsună a Folk You!

De opt ani încoace, în sala de festivități a cerului și a mării din Vama Veche, „Festivalul Folk You!Florian Pittiș” a fost primit cu bucurie de mii de spectatori. De câte ori, ar fi fost nevoie ca marea să se dea puțin mai la răsărit, pentru ca marea de oameni să poată văluri în liniște! Povestea continuă și anul acesta.Cea de-a noua ediție a Festivalului „Folk You!Florian Pittiș” va avea loc între 1 și 4 august.Asociația Mișcarea de Rezistență organizează și în acest an festivalul, iar intrarea este liberă. La începutul lunii august, de joi până duminică (1 - 4 august 2013), de la ora 18,00, Festivalul „Folk You! Florian Pittiș” se aude din nou de pe plaja din Vama Veche. Cea de-a noua ediție, organizată de Asociația „Mișcarea de Rezistență”, îi aduce pe scenă pe Vița de Vie, Cristi Minculescu, maestrul Gheorghe Zamfir, Zdob și Zdub, Paula Seling Band, Vama, Taxi, Nicu Alifantis și alte nume impunătoare ale folk-ului românesc.Nume impunătoare ale folk-ului românescSâmbătă, 3 august, spectacolul începe de la ora 18,00, cu Adrian Beznă, Claudia Ciobanu, Andrei Păunescu și Totuși (Tase și Vlady), Adrian Sărmășan. De la ora 19,30 vor urca pe scenă Mircea Florian și Maria Răducanu, de la 20,30 - Ducu Bertzi & Mihai Neniță, Alina Manole, 21,30 - Paula Seling Band și Cuibul, de la 22,30 - Poesis și Florin Chilian, iar de la ora 00,00 - Baniciu, Kappl, Lipan & Friends (Vlady Cnejevici, Teo Boar).Duminică show-ul începe tot la ora 18,00, cu Constantin Neculae & Anamaria Maranda, Folk Frate, Ovidiu Scridon & Silvan Stâncel și Zuralia Orchestra. Le vor urma, de la ora 19,30, Maria Gheorghiu și Zoia Alecu, de la ora 21,00 - Ștefan Hrușcă, de la ora 22,00 - Nicu Alifantis, de la ora 23,00 - Taxi și de la ora 00,00 - Vama.„Mișcarea de rezistență împotriva prostiei revărsate“Fanii muzicii folk și ai regretatului Florian Pittiș sunt așteptați să asculte muzică de calitate în memoria celui care a lăsat moștenire „Vinovații fără vină”, „Vânare de vânt”, „Ultima scrisoare” și alte cântece răsunătoare, dar și amintiri ca actor de teatru și ca regizor. Intrarea este liberă la evenimentul lansat prima oară de însuși Florin Pittiș în 2005, când a declarat deschis, prin Folk You!, „mișcarea de rezistență împotriva prostiei revărsate”.