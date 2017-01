Vallentino, constănţeanul care lucrează cu Angelina Jolie

1

marele stylist vallentino

despre vallentino...la prima impresie crezi ca este un mare geniu... dar sa va spun micuta lui poveste care difera de povestea mai sus mentionata...provine intradevar dintr-o familie simpla din navodari jud constanta,mama lui lucreaza in spania la fel si sora lui, acum fara suparare dar sora lui nu a fost niciodata smezzosoprană la Filarmonica din Barcelona chiar nu are voce eu am stat cu ea usa in usa si sincera sa fiu nu stia sa lege nici macar 2 cuvinte, a terminat 7 clase a lucrat croitoreasa la o firma din navodari de ca mama nu-i putea tine doar pe salariul ei pe purcaru vasile (vallentino) si purcaru iolanda(smezzosoprană) prin anii 94-95 iolanda ramane gravida cu un tip din navodari atunci o perioada a disparut si asa zisu vallentino si iolanda fiind plecati la rude in bucuresti ea da nastere unui baiat pe nume petre...cand sau intors a aruncat zvonul ca fratesu sa insurat si are un baiat ciudat cu mine sia facut primul control prea se leaga toate apoi ia a inceput a se lauda ca sa apucat de muzica etc...in articole se mai zice ca dupa decembrie 1989 a fost model... unde? la ce? el fiind un baiat uratel foarte ciudat...unde a reusit sa se impuna ca hayr-stylist? ca dupa nasterea lui petre nu sa mai miscat timp de 3-4 ani din navodari state inchis in casa cu lunile avand grija de copil iar cand ii venea cineva in vizita si intreba ca de ce nu a mai dat nici un semn de viata spunea "tu eu abia m-am intors din spania italia etc...unde am avut un contract si plec iar"...sau de multe ori ma punea sa raspund la usa sa zic ca sunt dadaca si ca ca vasile este in anglia,spania etc...depinde unde avea chef sa se plimbe imaginar, pe mine facea mereu experimente pe par ca a vazut el in revista cum se face...iar la cerbul de aur am fost mai multi din cartierul nostru ani la rand dar el doar ca spectator,asa este ca apoi chipurile cerea autografe si se baga in seama cu toti ca si cum i-ar cunoaste de o viata,noi mereu radeam iar el avea o vorba"trebuie sa ma simt si eu star pt o zi in acea perioada sa gandit el sa devina un mare designer vestimentar avand masina de cusut a sorasi facea rochite chiar si din lenjeria de pat...si lua fete din navodari ca modele carora le promitea o cariera superba si le etala in fata la tomis ca poate-l vede si pe el cineva eu machiam fetele si el le tapa si le trimetea la defilat mereu sia dorit sa devina un mare star sa scrie pe fiecare pagina despre el etc...in acea perioada a cunoscut un tip neamt nu-i pot da numele tipul avea bani relatii etc dar era gay apoi valentino sia inceput relatia cu el pentru a ajunge sa aiba un nume in aceasta tara acet tip colabora cu foarte multe vedete de la noi din romania si din afara tarii...apoi dupa 2 ani revine acasa si isi povestea cu amicii care nu stiau adevarul marile aventuri imaginare dar le zicea cu asa pofta incat aveai impresia ca sunt reale...intr-o zi vine acasa si tot povestea ca are un apartament in bucuresti cu un agvariu pe intreg peretele si a spart agvariu si a inundat toata scara fiind un bloc de lux...apoi dupa jumatate de an vine acasa si spune ca are un apartament in centru londrei si 2 saloane si o duce super bine la doua saptamani se duce sa ia profitul de la saloanele lui...ciudat in anglia am fost doar eu ulterior casatorindu-ma acolo...apoi i-am chemat pe rand pe amicii mei la munca dar si pe el a stat 2 saptamani iar apoi a disparut,dupa un timp revenind in tara a inceput a-mi se lauda el a uitat si cu cine a facut toate alea a ajuns sa creada si el in minciunile lui...dupa o perioada vine acasa cu povestea ca el colaboreaza cu actorii Brad Pitt,Danny DeVito,Angelina Jolie,Jack Nicholson, Lucy Liu,Ozon,Valahia,vacanta mare etc...prin acea perioada sa cuplat cu un tip care era ziarist si la scurt timp au inceput sa apara mici zvonuri despre "VALLENTINO"marele designer vestimentar, hair-stylist și make-up artist care a aranjat-o pe Angelina Jolie... intradevar este un tip cu un caracter de vedeta dar care manipuleaza si pacaleste pe altii jecmanindu-i de bani...ulterior sa faca cursuri recunoscute in nu stiu cate tari care costa 550 euro +100lei nu stiu ce taxe + poze si ce mai inventa el...intradevar avea si stampila cum zicea ca are pfa pentru a face acele cursuri care se fac in anglia dar diplomele tiparite in germania el era doar profesor trimis de firma sau universitate Graff Bronhauker lea eliberat acelor clienti diplome false facand un mic calcul 40 de elevi (fotograf,designer vestimentar, hair-stylist și make-up) ori 550 euro= 22000 euro plus restu de taxe...el devine miliardar peste noapte eliberand diplome si chitante false...acum am deschis un salon dar el nu a dorit nici o implicare in acte spunand ca el va pleca la londra si ii va lasa toata afacerea...puteti verifica ca totul este real in curand va voi trimite si fotografii cu el cand face chitante si mici filmari candisi pacaleste elevii...eu am verificat daca este real dar din pacate este totul fals