Valentina Pelinel: "Nu-i uşor să fii acuzată pe nedrept de oameni care nu îţi cunosc viaţa"

Valentina Pelinel: "Nu-i ușor să fii acuzată pe nedrept de oameni care nu îți cunosc viața"

Ştire online publicată Vineri, 08 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

În plin scandal mediatic, Valentina Pelinel, acuzată că ar fi însărcinată cu Cristi Borcea, privește bucuroasă spre viitor. Frumoasa blondă le-a mulțumit celor care i-au trimis mesaje de încurajare și au ajutat-o să treacă peste această perioadă dificilă.„Vă salut și vă mulțumesc celor care mă încurajați să trec peste perioada asta. Nu e ușor să fii acuzată pe nedrept de oameni care nu îți cunosc viața, mai ales când ești însărcinată. Important este că am această minune cu mine, iar cei care acuză se vor lămuri că nu e totul atât de negru și ei sigur nu se califică să ridice piatra către mine. E cineva perfect? Sigur nu, deci nici eu. Dar măcar nu acuz, nu judec, nu vorbesc urât de nimeni în public și nu fac parte dintre cei care profită acum de situație ca să facă un leu în plus, fără pic de umanitate”, a scris Valentina Pelinel, pe Facebook.Fostul fotomodel a precizat că se află în vacanță în Franța, alături de o prietenă.„Eu încerc să mă relaxez alături de prietena mea, care m-a invitat la munte, în Franța, precum aveam încă de anul trecut planificat”, a adăugat fostul fotomodel.Valentina Pelinel a lăsat pe toată lumea mască la început de an, după ce a anunțat că este însărcinată. Fosta soție a politicianului Cristian Boureanu nu a dezvăluit cine este tatăl copilului, însă, în ultima vreme, au apărut zvonuri conform cărora Valentina ar avea o relație cu Cristi Borcea.