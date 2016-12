Valentina Pelinel: "În momentul de faţă sunt îndrăgostită de ... "

Valentina Pelinel: "În momentul de față sunt îndrăgostită de ... "

Ştire online publicată Luni, 30 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

La aproape un an de la anunțul seprarării de Cristi Boureanu, Valentina Pelinel s-a hotărât să spună lucrurilor pe nume. Ea se simte liniștită după divorțul de politician, însă își dorește să-și găsească sufletul pereche mai mult decât ar vrea să mai îmbrace încă o dată rochia de mireasă."Am experimentat acest lucru. Am avut și ziua mea de prințesă. Se spune că este cea mai frumoasă zi din viața ta. Pentru mine a fost doar o petrecere. În momentul de față sunt îndrăgostită de ... viață. Aș vrea să-mi găsesc sufletul pereche. După divorț, am remarcat că am mai mult timp pentru mine", a spus fostul manechin la Antena Stars.