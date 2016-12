Valentina Pelinel, dezvăluiri despre viaţa de după divorţ

Valentina Pelinel, dezvăluiri despre viața de după divorț

Ştire online publicată Marţi, 03 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Valentina Pelinel a preferat ca în perioada ce a urmat anunțului de divorț dintre ea și Cristian Boureanu să fie plecată din țară, pentru a sta departe de orice scandal s-ar fi putut ivi. Acum, ea recunoaște că viața ei este mult mai intensă, este "roșie"."Toată lumea mă întreabă cum e acum, dupa divorț. Le răspund că este ca înainte de căsătorie. Totul este roșu în viața mea acum, mie îmi place la nebunie culoarea roșie. Toată această perioadă a fost o mare experiență de viață pentru mine. Am preferat să locuiesc la New York o perioadă pentru a fi departe de toate bârfele și zvonurile care s-au iscat pe seama mea. Altfel, aș fi intrat într-un joc murdar care nu este genul meu. Nu mi-ar fi plăcut să apar zilnic la televizor, ba în ofensivă, ba în defensivă...", a declara Valentina Pelinel în cadrul emisiunii "D-Paparazzi" de la Kanal D.Cât despre relația cu fostul ei soț, cu care este încă în proces de divorț, frumosul model spune că este una civilizată."Nu suntem la cuțite, asa cum se spune prin presă. Ne vorbim zilnic și am rămas în relații civilizate. Sunt nouă ani în care am fost cu un om. Nu aș putea spune nimic urât despre el. Niciodată", a mai spus Valentina, scrie libertatea.ro.