Valentina Pelinel a dat-o afară dintr-un concurs de modele pe constănţeanca lui Boureanu

Valentina Pelinel a dat-o afară dintr-un concurs de modele pe constănțeanca lui Boureanu

Ştire online publicată Miercuri, 08 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cine ar fi crezut că Valentina Pelinel va da nas în nas cu constănțeanca Laura Dincă, actuala iubită a lui Cristian Boureanu? Valentina Pelinel a eliminat-o din concursul "Supermodels" pe Laura Dincă. Deranjată de faptul că tânăra a venit îmbrăcată într-o pereche lejeră de pantaloni și a încercat să-și ascundă formele, blonda a criticat-o pe tânăra. "Nu mi-a plăcut că a încercat să ne șmecherească. A venit într-o pereche de șalvari, deci era clar că voia să, ascundă ceva. În plus, a purtat și o pereche de pantofi cu toc ca să arate cât e ea de înaltă și de slabă. Decizia finală de a o elimina i-a revenit lui Cătălin Botezatu. Să ne înțelegem".Valentina Pelinel a adăugat la "Teo's Show": "Noi ne-am întâlnit, iar eu am fost jurat la acest concurs în urmă cu cinci-șase luni. pe atunci, ei doi nu erau împreună și chiar dacă ar fi fost aș fi juurizat la fel. Ea voia să se facă fotomodel. Mersul pe podium nu a fost ok. Am sfătuit-o pe iubita fostului meu soț să mai slăbească. Nu știu ce a făcut de atunci că nu mai este treaba mea. Nu am urmărit-o prin ziare. Întrebați-l și voi pe fostul că el ar trebui să știe cel mai bine", scrie libertatea.ro.