Valentin Dinu vrea la Eurovision

Ştire online publicată Marţi, 19 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Valentin Dinu are planuri mari cu cariera sa muzicală. Fostul concurent de la „Românii au talent” are de gând ca anul viitor să participe la Selecția Națională în speranța că va reuși să convingă publicul pentru a reprezenta România la Eurovision.După ce a colaborat cu Andra sau Holograf, următorul vis al lui Valentin este să meargă la concursul internațional de interpretare la care a fost și Mandinga anul acesta.„Sunt foarte fericit că am ajuns până aici, momentul când îmi lansez propriul single. Totul mi s-a părut un vis încă din clipa în care am avut onoarea să colaborez cu artiști mari cum sunt Andra, Holograf sau Pepe. Sper ca piesa «Sunt OK» să prindă cât mai bine, iar la anul mă gândesc să particip la Eurovision”, a spus Valentin Dinu, citat de Ring.