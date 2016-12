Usher a primit custodia celor doi copii pe care îi are cu fosta lui soţie

Usher a primit custodia celor doi copii pe care îi are cu fosta lui soție

Rapperul american Usher a obținut custodia principală asupra celor doi copii pe care îi are cu fosta lui soție Tameka Foster Raymond, în urma deciziei de ieri a unui judecător din Atlanta.Usher solicitase custodia unică asupra fiilor săi Usher V, în vârstă de patru ani, și Naviyd, în vârstă de trei ani, în timp ce fosta lui soție solicitase custodie comună și o pensie alimentară mai mare.Lupta pe care cei doi foști soți au dus-o în justiție pentru obținerea custodiei a fost un veritabil "război" mediatic, fiecare dintre părți acuzând-o pe cealaltă că ar fi un "părinte nepotrivit". Familia a fost lovită de o adevărată tragedie în luna iulie, când Kile Glover, fiul în vârstă de 11 ani pe care Tameka îl avea dintr-o relație precedentă - și care fusese adoptat de Usher - a murit în urma unui accident de schi nautic.Usher a cerut divorțul de Tameka Foster în 2009, după o căsnicie care a durat mai puțin de doi ani.Usher, în vârstă de 33 de ani, a fost descoperit la un concurs de talente, pe când avea 13 ani, și de atunci a lansat pe piață șase albume. A jucat în seriale de televiziune și filme, precum "Școala sub teroare", "O fată minunată" și "In The Mix".Albumul său intitulat "Confessions", lansat în 2004, a fost premiat cu mai multe discuri de platină și s-a vândut în peste 10 milioane de copii în Statele Unite.