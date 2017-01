Urmaşii Regelui pop vor să răscumpere Neverland

Urmașii Regelui pop vor să răscumpere Neverland

Ştire online publicată Marţi, 19 Octombrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Copiii cântărețului Michael Jackson doresc să răscumpere celebra fermă Neverland și să o transforme într-un centru dedicat memoriei tatălui lor, informează dailymail.co.uk. Cei doi copii mai mari ai cântărețului american, Prince Michael, în vârstă de 13 ani, și Paris Katherine, în vârstă de 12 ani, au luat această decizie după ce au făcut, în urmă cu câteva zile, o vizită „secretă” la ferma Neverland, fosta reședință în valoare de peste 80 de milioane de dolari a starului. Michael Jackson, care a murit în iunie 2009, a fost obligat să vândă ferma Neverland unui fond de investiții, după ce a acumulat datorii imense, potrivit publicației News of the World. Potrivit News of the World, cei trei copii ai cântărețului vor moșteni multe milioane de dolari după ce vor împlini vârsta de 21 de ani și vor dispune astfel de mijloacele financiare pentru a răscumpăra celebra fermă.