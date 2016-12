Un supermodel devine mamă la 51 de ani!

Ştire online publicată Miercuri, 25 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Elle Macpherson, care săptămâna aceasta va împlini vârsta de 51 de ani, devine mamă pentru a treia oară. Regina podiumurilor a încercat timp de 18 luni să rămână iar însărcinată, însă după mai multe tentative eșuate a apelat la o mamă surogat ce îi va aduce pe lume al treilea copil, potrivit revistei australiene Woman's Day.Supermodelul și soțul ei Jeffrey Soffer au decis că aceasta e cea mai bună alternativă pentru a-și îndeplini visul de a deveni părinți. Mama surogat se pare că este o femeie ce are în jur de 30 de ani, alte detalii nefiind făcute publice.Diva mai are băieți, Flynn(17 ani) și Cy(12 ani), cu fostul ei partener, afaceristul Arki Busson, care în prezent are o relație cu actrița Uma Thurman.