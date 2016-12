Un star porno, de origine română, dă în judecată guvernul canadian

Miercuri, 28 Septembrie 2011

Starul porno de origine română Tony Marcu, pe numele de scenă "Craig", a dat în judecată guvernul canadian, cerând daune de 100 de milioane de dolari, informează Realitatea.net. Totul a plecat de la o neglijență a poliției care i-ar fi ruinat șansele de a deveni un producător milionar de filme porno în țara sa natală, România.Actorul din "The Great Canadian Male" a vrut să-și exporte talentul în Europa și să se îmbogățească. În schimb, de venit șomer, actorul porno a ajuns din nou în Toronto, unde primește ajutoare sociale. El dă vina pe poliția canadiană pentru că a întârziat 10 luni cu emiterea unei adeverințe de cazier, necesară pentru a-și putea deschide o afacere cu filme pentru adulți în România.Marcu, în vârstă de 38 de ani, deplânge birocrația care i-a spulberat visul pe care l-a avut încă de când era copil. "În clasa întâi am văzut o revistă porno din Danemarca și am vrut să fiu ca tipii ăia", mărturisește Tony.În loc să devină însă un astfel de star, Marcu a obținut o diplomă în administrarea afacerilor și a lucrat ca manager de bancă. Ca "hobby", el a pozat nud și a făcut filme porno de amatori cu prietenii. Când s-a întors în România împreună cu soția și fiul, în urmă cu câțiva ani, Marcu a decis să urmeze chemarea sex-businessului.Potrivit declarației sale, Marcu plănuia să înființeze o companie care ar fi importat produse cum ar fi jucăriile sexuale și vin înghețat din Canada, ar fi produs și vândut filme pentru adulți și ar fi oferit servicii de masaj erotic.Bărbatul avea 10.000 dolari economisiți pentru a investi și un plan de afaceri despre care susținea că i-ar aduce 34 de milioane de dolari pe lună. Întrebat despre previziunile sale, Marcu insistă că industria porno este o mină de aur: pentru primul său rol principal în "The Great Canadian Male", Marcu a fost plătit cu 300 dolari pe oră și în prezent dorește un rol care promite 1.000 de dolari pe oră.Pentru a începe o afacere în România, în industria porno sau nu, este nevoie de o verificare a antecedentelor penale. În calitate de persoană cu dublă cetățenie, Marcu avea nevoie de un certificat de cazier din fiecare țară.Dacă poliției române i-a luat 2 zile pentru a-i elibera cazierul, poliția canadiană a avut nevoie de 10 luni pentru aceeași adeverință. Prea târziu pentru afacerea sa, susține starul porno, așa că s-a decis să ceară în justiție compensații de 100 de milioane de dolari.Royal Canadian Mounted Police - care nu a formulat niciun comentariu cu privire la acuzații - trebuie încă să depună o declarație de apărare la proces. Niciuna dintre acuzațiile lui Marcu nu a fost dovedită în instanță.Marcu s-a reîntors în Canada. Fără loc de muncă, fără afacere și fără bani, Tony își petrece timpul căutând pe Internet roluri în industria locală de pornografie.