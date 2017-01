Un „Schimb de mame“ fără tată, la Prima TV

Săptămâna aceasta la „Schimb de mame“ se schimbă regulile jocului. Monica, una dintre mamele de schimb, este divorțată de șase ani și are grijă singură de fiica sa, Bianca. Monica încearcă să fie și mamă și tată pentru fetița ei, căreia îi oferă tot ce are nevoie atât din punct de vedere material, cât și în ceea ce privește educația. De cealaltă parte, la Bertea (județul Prahova), Alina este casnică și a muncit o singură dată, ca infirmieră. Are doar opt clase, și chiar dacă își dorește foarte mult să își găsească un loc de muncă, până acum nu a reușit. Soțul său, Romică, este singurul care aduce bani în casă, dar nu suficienți pentru a asigura familiei un trai decent. Ajunsă la Piatra Neamț, Alina trebuie să facă față tuturor responsabilităților pe care le implică o familie. Din confesiunile Biancăi, mama de schimb înțelege cât de important este pentru un copil să aibă o familie armonioasă. La Bertea, Monica nu se poate acomoda cu viața și activitățile Alinei și nici cu stilul autoritar al lui Romică. Încearcă să aducă mai mult optimism în gândirea tatălui de aici și mai multă veselie în viața lui Robert, copilul celor doi. Cum se vor descurca cele două mame în familiile lor adoptive și ce conflicte vor apărea, vedeți duminică, 21 martie, de la 20:30, la Prima TV.