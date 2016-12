Un nou scandal în familia Jackson

Ştire online publicată Marţi, 11 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Joe Jackson nu se potolește nici la 84 de ani. Controversatul părinte al legendarului Michael Jackson are o relație extraconjugală cu o tânără indoneziancă foarte bogată, pe nume Lavinia Iskander.Aceasta are 33 de ani, fiind, deci, cu 51 de ani mai mică decât Joe. „E îndrăgostit nebunește de ea, iar soția lui, Katherine, a ajuns la capătul umilințelor. Cred că Michael se răsucește în mormânt!”, a declarat o sursă pentru publicația The Globe.Gurile rele spun că Lavinia Iskander este obsedată de Michael Jackson și de tot ce are legătură cu el, acesta fiind motivul pentru care a început o relație cu tatăl lui.