Un nou divorţ zguduie lumea mondenă: "Am încercat să ne împăcăm dar nu am reuşit..."

Un nou divorț zguduie lumea mondenă: "Am încercat să ne împăcăm dar nu am reușit..."

Ştire online publicată Joi, 10 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Alina Pușcaș a povestit despre divorțul care se va pronunța în curând dintre ea și Victor, soțul ei. Ea a dorit să sublinieze că divorțul său este unul cât se poate de civilizat și că are un mare respect pentru soțul ei. Totodată, a menționat că în ciuda faptului că s-au despărțit după aproximativ un an de mariaj, nu a fost vorba de infidelitate.«Ne-am separat de prin octombrie 2013. Am încercat să ne împăcăm dar nu am reușit. Așa că am considerat că este momentul să ne separăm definitiv. Am fost căsătorit doar un an. Ceea ce fac acum, fac mai mult pentru Victor. La sfârșitul lunii aprilie o să iasă actele de divorț, la notar.Noi pracitc suntem liberi cam de o lună, fiecare pe drumul lui. Acum suntem, culmea, într-o relație de prietenie. Știu că soțul meu nu m-a înșelat niciodată. M-a deranjat când presa a scris așa ceva», a spus Alina Pușcaș, cu lacrimi în ochi, la Acces Direct, scrie click.ro.