Un nou album Michael Jackson va fi lansat în curând

Ştire online publicată Marţi, 04 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un nou album postum al cântărețului Michael Jackson, intitulat "Immortal", care va conține piese originale compuse de starul american, ce nu au fost niciodată lansate, dar și câteva versiuni reorchestrate ale unor hituri ale acestuia, va fi lansat pe 21 noiembrie.Anunțul a fost făcut ieri, de reprezentanții casei de discuri Epic Records.Noul material discografic, realizat în colaborare cu fondul care administrează averea starului, va include o versiune alternativă a celebrei piese "ABC", interpretată de grupul Jackson 5, o serie de hituri lansate de Michael Jackson și versiunea corală a cântecului "They Don't Really Care About Us"."Immortal" reprezintă, totodată, coloana sonoră a spectacolului "The Immortal World Tour", show-ul realizat de compania Cirque du Soleil sub forma unui omagiu adus muzicii și vieții megastarului, care a avut premiera duminică seară, la Montreal. Acest spectacol va porni în curând într-un turneu prin America de Nord, unde va fi jucat pe parcursul următoarelor 10 luni."Immortal" va fi un alt album lansat după moartea cântărețului Michael Jackson, după apariția pe piață, în 2010, a materialului discografic "MICHAEL", ce a inclus câteva piese originale ale starului, și a albumului "This Is It", ce a inclus înregistrările video și audio ale repetițiilor pe care megastarul le făcea la Los Angeles pentru seria de 50 de concerte pe care urma să le susțină la Londra, începând din iulie 2009."Immortal" va fi disponibil, începând din 21 noiembrie, sub forma unui album ce conține 15 piese și a unui dublu CD în ediție de lux care va include 22 de piese."MICHAEL", primul album postum al lui Michael Jackson, s-a vândut în peste trei milioane de copii pe plan mondial în prima săptămână de la lansare, în decembrie 2010, relatează Mediafax.ro.