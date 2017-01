Un nou album Guns n’Roses în noiembrie

Joi, 23 Octombrie 2008.

Mult așteptatul album G n’ R „Chinese Democracy” va fi disponibil în magazinele din SUA începând cu 23 noiembrie, cu două zile înainte de lansarea oficială. Din 22 octombrie posturile de radio vor începe difuzarea piesei cu același titlu, primul single extras de pe acest album. În același timp, trupa a dat publicității lista oficială a pieselor de pe album, având în vedere că de la începutul anului 2006 au tot circulat pe internet melodii de pe albumul aflat în pregătire. Lista pieselor, potrivit music-news.com este următoarea: 1. Chinese Democracy, 2. Shackler’s Revenge, 3. Better, 4. Street Of Dreams, 5. If The World, 6. There Was A Time, 7. Catcher N’ The Rye, 8. Scraped, 9. Riad N’ The Bedouins, 10. Sorry, 11. I.R.S., 12. Madagascar, 13. This I Love, 14. Prostitute. Recent, bloggerul Kevin Kogill, arestat de F. B. I., a pledat nevinovat într-un proces în care urmează să fie judecat pentru violarea legilor copyright-ului pentru că a postat online nouă piese de pe „Chinese Democracy”. Trupa s-a arătat nein-teresată de acest proces. Purtătorul ei de cuvânt a declarat că membrii formației ar dori să afle mai curând cine furase piesele în cauză.