Un muzeu dedicat lui Brad Pitt, în oraşul său natal din Missouri

Un muzeu dedicat lui Brad Pitt, în orașul său natal din Missouri

Ştire online publicată Vineri, 11 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Autoritățile orașului Springfield, Missouri, în care actorul american Brad Pitt și-a trăit copilăria și adolescența, au decis să construiască un muzeu dedicat starului hollywoodian, informează allocine.fr. După ce și-a făcut debutul la muzeul statuilor de ceară Madame Tussauds din Londra, alături de iubita sa, actrița Angelina Jolie, și de fiica lor biologică, Shiloh, Pitt va avea un muzeu dedicat lui în întregime. Între timp, Brad Pitt își continuă cariera de actor și culege proiect după proiect, deși a declarat recent că nu va mai juca multă vreme în filme, pentru că actoria este „un joc pentru persoane mai tinere”. În noiembrie, actorul a anunțat că nu va mai juca în thrillerul politic „State of Play“, inspirat din serialul de televiziune englezesc cu același titlu, din cauza faptului că scenariul producției nu va fi terminat la timp, o consecință a grevei scenariștilor de la Hollywood. Înainte de a obține, poate, o nominalizare la Oscar pentru rolul din „Asasinarea lui Jesse James de către lașul Robert Ford”, care i-a adus premiul de interpretare la ediția de anul trecut a Festivalului de la Veneția, actorul din „Babel“ va apărea în următorul film al lui Terrence Malick „Tree of Life”. Apoi, el este așteptat într-un nou lungmetraj al fraților Coen, al căror thriller „Nu există țară pentru bărbați”, a cules majoritatea premiilor asociațiilor de critici americane, în acest sezon. Noul lor film se va numi „Burn After Reading”, iar Brad va juca alături de bunul său prieten și coleg de platou George Clooney.