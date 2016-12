Un fost fotomodel din România ȘOCHEAZĂ: Mă lovea din orice, chiar şi când aveam copilul în braţe

Un fost fotomodel din România ȘOCHEAZĂ: Mă lovea din orice, chiar și când aveam copilul în brațe

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul manechin Nelly Năstase a povestit, la Acces direct, despre clipele grele prin care a trecut, la rândul său, cu fostul soț, de origine austriacă."Bătaia nu ține cont de frumusețe. Eu am trăit momente cumplite. Am trecut peste cu ajutorul psihologului. Am crezut că este iubirea vieții mele. După nașterea copilului, MG, soțul meu a devenit extrem de agresiv. Eram cu un om pe care nu-l mai cunoșteam. Mă lovea fără motiv, chiar și când aveam copilul în brațe. Era agresiv fizic și verbal. Am greșit că nu l-am denunțat de prima dată. Mi-a fost rușine de ce o să spună lumea", a povestit fostul manechin."M-a purtat prin tribunale și nu înțeleg de ce. Până și pe copil îl lovea", a adăugat Nelly Năstase.De asemenea, Nelly consideră că Alexandra Stan trebuie felicitată pentru modul în care a făcut publică toată drama prin care a trecut, și o încurajează pe aceasta:"O felicit pe Alexandra pentru curajul de a recunoaște că a fost bătută. Sunt sigură că i-a fost rușine... Oricum, ar trebui să intervenim atunci când vedem pe cineva agresat", a mai spus aceasta, potrivit ziarulring.ro.