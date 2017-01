Un bărbat fericit… în pat!

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cecile Carnoy in “ABC-ul sexualitatii” sustine ca: “a fi o buna amanta, inseamna a stii gesturile si pozitiile specifice actului sexual care ii permit partenerului sa traiasca o placere intensa”. Afla cum poti sa faci un barbat fericit… in pat! Iata cateva reguli clasice ce trebuie cunoscute: 1. E necesar sa aveti dorinta de a darui Orice relatie sexuala reusita are nevoie de generozitate. Noi facem dragoste pentru a avea parte de placere, dar si pentru a darui placere partenerului. 2. E necesar sa doriti sa primiti Raspundeti la avansurile sale cat mai des posibil, chiar daca nu simtiti dorinta in mod deosebit sau aveti o groaza de lucruri de facut. 3. Descoperiti-i si excitati-i zonele erogene Organele genitale nu reprezinta singurele zone erogene ale barbatului. Regiunea anala, urechea, gura, pieptul… fac deasemenea parte din zonele a caror excitare ii provoaza placere. 4. Fiti pregatite pentru orice… sau aproape orice Majoritatea barbatilor sunt foarte excitati de latura senzuala si imaginative a partenerei lor. Multi dintre ei vor aprecia faptul ca va simtit excitata, ca va daruiti. De asemenea, sunt deschisi la propuneri sexuale directe, sa le propuneti sa faceti dragoste in locuri neobisnuite sau in pozitii pe care nu aveti obiceiul de a le practica. 5. Practicati masajul Un masaj bun, efectuat cu grija, ii ingaduie barbatului sa se relaxeze in intregime. In plus, masajul stimuleaza senzualitatea si este potrivit mai ales pentru barbatii care au probleme cu erectia.