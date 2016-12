Un an de la moartea lui Amy Winehouse

Ştire online publicată Luni, 23 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi se împlinește un an de la moartea cântăreței Amy Winehouse, prilej cu care o artistă britanică a dorit să-i aducă un omagiu, realizând un portret al vedetei numai din versurile cântecelor sale.Annemarie Wright a petrecut 30 de ore lucrând la acest portret, pe care l-a compus așezând laolaltă versuri din toate cele 24 de melodii incluse pe albumele „Frank” și „Back To Black”, informează Daily Mail. „Plănuiam să fac acest portret dinainte ca ea să moară, iar apoi cineva mi-a amintit de el, așa că am decis să-l fac acum, ca un tribut pentru ea”, a explicat Wright, potrivit paginaîntâi.net.Amy Winehouse a murit la vârsta de 27 ani, pe 23 iulie 2011, în urma unor complicații provocate de o supradoză de alcool.