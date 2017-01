Un album vechi de 38 de ani a readus trupa Rolling Stones în topuri

Ştire online publicată Vineri, 21 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Legendara trupă britanică Rolling Stones este din nou, după 16 ani, numărul 1 în topul vânzărilor, datorită albumului „Exile On Main Street”, care a fost relansat pe piață odată cu un film documentar prezentat în premieră la Cannes, notează presa internațională. Discul domină clasamentul de profil din Marea Britanie, unde apare cu 1.000 de unități vândute în plus față de albumul „The Dance” al celor de la Faithless, aflat pe locul 2. Documentarul proiectat la Cannes prezintă povestea realizării discului de acum 38 de ani, cu imagini inedite în care apar la lucru Mick Jagger și colegii săi. Nume de legendă în istoria muzicii, Rolling Stones este cea mai longevivă trupă rock încă în activitate. Formată la Londra, în 1962, de Mick Jagger, Brian Jones și Keith Richards, trupa a lansat 55 de albume și compilații. În 1989, Rolling Stones a intrat în Rock and Roll Hall of Fame. Britanicii au concertat și în România, la București, în 17 iulie 2007.