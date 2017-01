Un actor constănţean va juca alături de Tommy Lee Jones, în filmul „Captain America: The First Avenger“

Un actor constănțean va juca alături de Tommy Lee Jones, în filmul „Captain America: The First Avenger“

Ştire online publicată Miercuri, 30 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Produs de Marvel Studios, filmul „Captain America: The First Avenger” îi va avea în distribuție pe Tommy Lee Jones, dar și pe constănțeanul Sebastian Stan, actor celebru la Hollywood. Rolul super-eroului din acest lungmetraj regizat de Joe Johnston, pe baza unui scenariu scris de Christopher Markus și Stephen McFeely, va fi interpretat de actorul Chris Evans. Filmul va fi lansat pe 22 iulie 2011. Acțiunea filmului relatează anii din tinerețea personajului Steve Rogers, care se înscrie voluntar într-un program experimental în urma căruia devine super-soldatul Captain America. Născut în 1983, la Constanța, Sebastian Stan este cunoscut pentru rolurile Prince Jack Benjamin din producția de televiziune „Kings” și Carter Baizen din serialul TV „Gossip Girl”. A mai avut apariții în filme precum „Red Doors”, „The Arhitect”, „The Covenant”, „The Education of Charlie Banks”, „Rachel Getting Married” și „Hot Tub Time Machine”.